فوز فيلم "قربان" لنجيب بلقاضي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان نيويورك السينمائي الدولي


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 15:15 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تحصل شريط "قربان" للمخرج والممثل التونسي نجيب بلقاضي، على جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان نيويورك السينمائي الدولي.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس قد أعلنت على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" فوز الفيلم التونسي "قربان" بالجائزة، مشيرة إلى أن مخرجه نجيب بلقاضي يعد أحد خريجي برامج التبادل الثقافي بين تونس والولايات المتحدة.


و"قربان" فيلم روائي طويل مدته ساعة ونصف، وتجري أحداثه في شهر مارس 2020 حيث يحاول الزوجان "سارة" (سهير بن عمارة) و"قيس" (نجيب بلقاضي)، التأقلم مع حياتهما الجديدة المتسمة بالعزلة والضبابية بسبب تفشي وباء "كورونا".
وكان فيلم "قربان"، الذي شهد عرضه العالمي والعربي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي مؤخرا موفى سنة 2021، قد حصد جوائز عدة لدى عرضه بعدد من المهرجانات السينمائية الدولية، من ذلك جائزة "ماد" للخدمات التسويقية والمعالجة اللونية بمهرجان "مالمو" للسينما العربية.

وقد عرف نجيب بلقاضي بمشاركته كممثل بعدد من الأعمال السينمائية التونسية، مثل "رقصة النار" لسلمى بكار، و"موسم الرجال" لمفيدة التلاتلي، و"العلبة السحرية" لرضا الباهي وغيرها، إلى جانب مشاركته في أعمال تلفزية، منها مسلسل "الخطاب على الباب" لصلاح الدين الصيد، و"تاج الحاضرة" لسامي الفهري، و"القضية 460" لمجدي السميري.

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