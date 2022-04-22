بنزرت: معتمدا جرزونة وغزالة الجديدان يباشران مهامهما


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 18:37 قراءة: 0 د, 45 ث
      
باشر كل من معتمد جرزونة الياس بالشيخ ومعتمد غزالة رؤوف شعباني الجديدان، مهامهما على راس المعتمديتان، وذلك عقب موكب تنصيب تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وإطارات محلية وجهوية ومن مكونات المجتمع المدني .


واكد والي الجهة بالمناسبة على أهمية دور المعتمد في مزيد تحريك عجلة التنمية بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال القرب من مشاغل المتساكنين وأهالي المنطقة والمتابعة اللصيقة لمختلف البرامج المنجزة والمتواصلة بالمنطقة، وحث المعتمدين على حسن التواصل مع محيطهما والحيادية في التعامل مع مختلف المكونات

واعرب المعتمدان الجديدان عن تقديرهما للتشريف الذي نالهما بتولي مهامهما على راس معتمديتين هامتين وحرصهما على عدم ادخار الجهد للمشاركة في النهوض بهما


يشار الى انه تم اول امس الاربعاء سد الشغور الحاصل بمعتمدية العالية من خلال تنصيب محرز البوثوري معتمدا على المنطقة، في انتظار الإعلان عن اسمي المعتمدين الجديدين لمعتمديتي بنزرت الجنوبية وتينجة واللذين يشرف عليهما بالنيابة معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245029



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 22 أفريل 2022 | 21 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:01 12:25 05:36 04:03
Babnet
20°
 Babnet22° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1131°-1423°-1222°-1223°-12
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   