بنزرت: معتمدا جرزونة وغزالة الجديدان يباشران مهامهما

باشر كل من معتمد جرزونة الياس بالشيخ ومعتمد غزالة رؤوف شعباني الجديدان، مهامهما على راس المعتمديتان، وذلك عقب موكب تنصيب تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وإطارات محلية وجهوية ومن مكونات المجتمع المدني .واكد والي الجهة بالمناسبة على أهمية دور المعتمد في مزيد تحريك عجلة التنمية بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال القرب من مشاغل المتساكنين وأهالي المنطقة والمتابعة اللصيقة لمختلف البرامج المنجزة والمتواصلة بالمنطقة، وحث المعتمدين على حسن التواصل مع محيطهما والحيادية في التعامل مع مختلف المكوناتواعرب المعتمدان الجديدان عن تقديرهما للتشريف الذي نالهما بتولي مهامهما على راس معتمديتين هامتين وحرصهما على عدم ادخار الجهد للمشاركة في النهوض بهمايشار الى انه تم اول امس الاربعاء سد الشغور الحاصل بمعتمدية العالية من خلال تنصيب محرز البوثوري معتمدا على المنطقة، في انتظار الإعلان عن اسمي المعتمدين الجديدين لمعتمديتي بنزرت الجنوبية وتينجة واللذين يشرف عليهما بالنيابة معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله.