إيرادات الشركة التونسية لأسواق الجملة تتطور ب7ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 14:26 قراءة: 0 د, 26 ث
      
سجلت إيرادات الشركة التونسية لأسواق الجملة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 تطورا بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، لتبلغ 4 ملايين دينار، وفق مؤشرات مالية نشرتها، أمس الخميس، بورصة الأوراق المالية بتونس .


وسجلت أعباء الشركة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2022 انخفاضا بــ 5،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لترتفع من 2،380 مليون دينار في موفى مارس 2021 إلى 2،239 مليون دينار في موفى مارس 2022.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة سجلت إيرادات بنحو 17،2 مليون دينار خلال سنة 2021.

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