بنزرت: فتح مدخل جديد لميناء بنزرت التجاري وقريبا إتمام اشغال تهيئة المسطحات

أفاد مدير ميناء بنزرت التجاري، لطفي ساسي، اليوم الجمعة، بأنه تم بداية من اليوم، فتح مدخل جديد للميناء على مستوى محطة الارتال ببنزرت المدينة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، انه تمت تهيئة المدخل الجديد للميناء، وبالتالي القطع مع حالة الاكتضاض واختناق حركة السير والمرور والمخاطر السابقة في مستوى المدخل القديم على مستوى نهجي تينجة وروسيا، الذي سيتم غلقه واستعماله الا في الحالات الاستثنائية والطارئة، وفق نفس المصدر.من جهة اخرى، أشار مدير ميناء بنزرت، الى قرب الانتهاء من اشغال مشروع إعادة تهيئة المسطحات وتجديد مختلف الشبكات داخل الميناء البالغ تكلفتها 9 مليون دينار.