المتفرع "ب أ 2 " عن سلالة اوميكرون يهيمن بنسبة 99 بالمائة من جملة الإصابات المسجلة في تونس

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أفاد الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الجمعة، أن المتفرع "ب أ 2 " عن سلالة اوميكرون لفيروس كورونا، يهيمن بنسبة 99 بالمائة من جملة الإصابات المسجلة في تونس مقارنة بالسلالة الاصلية لاوميكرون "ب أ 1"ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن المتفرع "ب أ 2" يتميز بسرعة انتشاره اكثر بـ10 بالمائة مقارنة بالسلالة الاصلية وله نفس أعراض أميكرون ويصيب القسم العلوي للجهاز التنفسي.وأكد أن الغطاء المناعي الذي تعيشه البلاد بفعل التلقيح مكّن من التقليص من الحالات الخطرة والايواء بالمستشفيات ونسبة الوفايات .وأشار الى ان تونس تعيش حاليا تراجعا في المؤشرات الوبائية مقارنة بالفترة المنقضية (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021).واعتبر ان الانتشار الواسع لمتفرع "ب أ 2" ليس له تأثير كبير على الحالات المرضية نظرا لتواجد أرضية مناعية تخفف من وطأة الإصابة والايواء بالمستشفيات والوفايات.وبيّن أن البلاد ليست معنية بموجة سادسة في حال الوصول الى تغطية تلقيح هامة باعتبار ان التلقيح يخفف من تطور الفيروس واصابة الأعضاء الحيوية.وأشار الى ان الفيروس يبقى له وقع خطير على كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ولذلك تمت دعوة هؤلاء الأشخاص الى تلقي الجرعة الرابعة لتعزيز المناعة.