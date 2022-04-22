إعاة فتح مدرج الطائرات بمطار توزر-نفطة الدولي بشكل كامل


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 12:23 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعيد فتح مدرج الطائرات بمطار توزر نفطة الدولي, بداية من أمس الخميس, بشكل كامل, وذلك إثر انتهاء أشغال التأريم (التنوير) الليلي التي تواصلت قرابة سنة, بما سيتيح عودة الجولان الجوي العمومي, وفق ما أفاد به, اليوم الجمعة،آمر المطار عادل عياد.


وأوضح عياد, في تصريح ل "وات", أنه أصبح بإمكان المطار استقبال طائرات من مختلف الاحجام حتى كبيرة الحجم منها دون الحاجة الى ترخيص استثنائي, ومن المؤمل تسجيل عودة الرحلات الدولية في الفترة القادمة بعد أن عرفت فترة من الغلق.

وأبرز, في سياق متصل, أن طول المدرج يبلغ 3225 مترا, كما مكنت الاشغال منت الحصول على مواصفات فنية جديدة للمطار تمكن من هبوط واقلاع الطائرات بسهولة.

يشار الى أن بلاغا صادرا صباح اليوم عن وزارة النقل, أكد ايضا, عودة نشاط المدرج بعد انتهاء أشغال التأريم الليلي مع تواصل بقية الاشغال المتعلقة بالهندسة المدنية بمربض الطائرات ليكون المطار جاهزا بالكامل خلال شهرين من الآن.

ولفت البلاغ بصفة خاصة الى أن التأريم الذي وقع تركيزه يتميز تركيزه يتميز فنية هي الاحدث عالميا بالإضافة الى خصوصية الاقتصاد في الطاقة التي يتميز بها.

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