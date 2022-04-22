وزير الخارجية يجري في عمان مشاورات مع نظرائه في فلسطين ومصر وقطر

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في العاصمة الاردنية عمان مشاورات مع نظرائه في فلسطين ومصر وقطر.وجاءت هذه المشاورات، على هامش مشاركة الجرندي في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المنعقد أمس الخميس بالعاصمة الأردنية عمان.وتطرق لقاء الجرندي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في القدس الشريف، وأكدا على ضرورة خروج اجتماع عمان بخطة عمل وبرسائل واضحة إلى المجتمع الدولي قصد تفنيد سرديات السلطة القائمة بالاحتلال والمغالطات الي تروج لها فيما يتعلق بالوضعية القانونية والتاريخية للقدس والمسجد الأقصى.كما شدد الوزيران على ضرورة العمل على جميع الأصعدة الدولية ثنائيا ومتعدد الأطراف من أجل كشف مخططات الاحتلال الممنهجة والرامية إلى التهويد التدريجي لمدينة القدس الشريف.وخصص لقاء الجرندي بوزير الخارجية المصري سامح شكري للتشاور حول اجتماع عمان ومخرجاته، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والاستعدادات الجارية في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتم خلال المحادثة التي جمعت وزير الخارجية بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعزمهما المشترك على تدعيم أواصر الأخوة والتعاون القائمة والمضي بها نحو الأفضل. كما استعرض الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية السائدة وضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بشأنها.