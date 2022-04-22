الهايكا توجه لفت نظر الى قناة "التلفزة تي في" بخصوص مسلسل "الحجاج" لاحتوائه على مشاهد عنف شديد

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة "التلفزة تي في" بخصوص مسلسل “الحجاج” الذي يبث على القناة "لاحتوائه على مشاهد صادمة لبعض الفئات الحساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال، لاسيما وأن المسلسل يتم عرضه في وقت الذروة".ودعت الهيئة في بلاغ اليوم الجمعة، القناة إلى الالتزام بأن يكتب على كامل الشاشة وبخط واضح “هذا المسلسل يحتوي على مشاهد عنف شديد من شأنها التأثير على الفئات الحساسة وخاصة الأطفال”، وذلك قبل عرض حلقة المسلسل ولمدة 10 ثوانواشارت الهايكا الى ان التقارير الواردة على الهيئة من المرصد التابع لها بخصوص مسلسل “الحجاج” وخاصة حلقتي يوم 04 أفريل و06 أفريل 2022 اللتين تم بثهما على القناة التلفزية الخاصة “تلفزة تي في”، أشارت إلى تضمنه لمشاهد عنف وقتل وهو ما من شأنه التأثير على الفئات الحساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال علاوة على عدم وضع التحذيرات المناسبة حسب مقتضيات الفصل 7 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط.وذكرت الهايكا انها تسعى إلى الاضطلاع بدورها في ضمان ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف الاحترام التام لمبادئ المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين الجاري بها العمل.