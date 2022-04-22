الفنانة ليلى حجيج تؤثث سهرة رمضانية خُصّصت عائداتها لقسم الأطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى

بتنظيم من جمعية "الطفل أولا"، أحيت الفنانة ليلى حجيج سهرة تضامنية طربية في سهرة الخميس 21 أفريل بمسرح الجهات في مدينة الثقافة، وحضرتها وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.وتتنزل هذه السهرة التضامنية في إطار تأثيث فضاء للترفيه لمرضى قسم الأطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى، وكذلك للاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين على إحداث جمعية "الطفل أولا".وتضمن الحفل باقة نوتات موسيقية في السماعي والموشح والطقطوقة، عزفتها فرقة متألفة من حوالي 15 عنصرا بين كورال وعازفين على آلات وترية وإيقاعية بقيادة المايسترو عبد الباسط متسهل.وأدت ليلى حجيج بصوت عذب ونفس طويل وإحساس مرهف، مختارات من أجود الموسيقى والأغاني الطربية التونسية والمشرقية، فغنت للهادي الجويني وعلي الرياحي ومحمد الجموسي والسيدة نعمة، بالإضافة إلى مختارات من أغاني فيروز وأم كلثوم. وتخللت هذه الأغاني ارتجالات موسيقية منفردة على آلات القانون والعود والكمنجة.كما جادت المطربة على مسامع الحاضرين بأغان من إنتاجها القديم، فأدت "المتنهدة" و"أنا تونسية".وكان هذا الحفل في مستوى تطلّعات الجمهور المتعطّش للطرب الأصيل، فتسلطن مع باقات الأغاني الطربية التونسية والعربية وشارك ليلى حجيّج ترديد بعض الأغاني لا سيّما التونسية منها على غرار أغنية "هو يمّا" للسيدة نعمة.