الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة - اقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز النادي الافريقي على هلال الشابة

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان بفوز النادي الافريقي على هلال الشابة 1-صفر في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب حمادي العقربي برادس وذلك بعد ان قرر قبول إثارة هلال الشابة حول حضور رئيس النادي الافريقي للمباراة شكلا ورفضها أصلاً في اجتماعه مساء امس بعد ان استمع لمرافعات محامي الطرفين.ومن جهته اكد هلال الشابة بعد اعلان قرار الرابطة اعتزامه التوجه إلى هيئة التحكيم الرياضي الدولي (تاس) للطعن في القرار كما اعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الاثنين المقبل للتعليق عن قرار مكتب الرابطة ومزيد تسليط الاضواء على ملف الاثارة.