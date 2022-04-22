الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة - اقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز النادي الافريقي على هلال الشابة


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 09:12 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان بفوز النادي الافريقي على هلال الشابة 1-صفر في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب حمادي العقربي برادس وذلك بعد ان قرر قبول إثارة هلال الشابة حول حضور رئيس النادي الافريقي للمباراة شكلا ورفضها أصلاً في اجتماعه مساء امس بعد ان استمع لمرافعات محامي الطرفين.


ومن جهته اكد هلال الشابة بعد اعلان قرار الرابطة اعتزامه التوجه إلى هيئة التحكيم الرياضي الدولي (تاس) للطعن في القرار كما اعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الاثنين المقبل للتعليق عن قرار مكتب الرابطة ومزيد تسليط الاضواء على ملف الاثارة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245007



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 22 أفريل 2022 | 21 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:01 12:25 05:36 04:03
Babnet
18°
 Babnet22° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
8.5 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1131°-1423°-1322°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم
   