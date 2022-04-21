فرقتا الحرس الديواني بزغوان وسيدي بوزيد تحجزان بضائع مهربة بقيمة 388 ألف دينار

تمكنت فرقتا الحرس الديواني بزغوان وسيدي بوزيد، خلال عملتين منفردتين، من حجز بضائع مهربة بقيمة ناهزت 388 الف دينار.وأوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ اصدرته الخميس، ان فرقة الحرس الديواني بزغوان، حجزت إثر مطاردة سيارتين ذات ترقيم تونسي على مستوى بئر مشارقة أكثر من 12 ألف قطعة من مستلزمات الهواتف الجوالة وأحذية رياضية مجهولة المصدر بقيمة قاربت 250 ألف دينار.وقامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بحجز كمية من المحركات والمواد الكهربائية ومضخات الماء دون أية وثائق تثبت شرعية مسكها وذلك إثر مداهمة مخزنين ولاية سيدي بوزيد وقد قدرت قيمة البضاعة المحجوزة بنحو 138 الف دينار.