اتصالات تونس تستكمل مشروع تغطية المناطق البيضاء لتتيح ل180 الف تونسي النفاذ الى الشبكة

إستكملت "اتصالات تونس" مشروع تغطية المناطق البيضاء بما سيتيح توفير التغطية بخدمات الشركة لفائدة 180 الف تونسي.وشمل هذا المشروع الذي قدمت نتائجه، الخميس، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال، تغطية 94 عمادة و164 مؤسسة تربوية و59 مركز صحة عمومية في 15 ولاية.ويندرج المشروع في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الرقمي والاجتماعي وتقليص الفجوة الرقمية بين الجهات وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين جميع الفئات في النفاذ العادل إلى شبكات الاتصالات.واكد المشاركون، خلال الجلسة، على اهمية الجهود التي بذلتها اتصالات تونس ومجهوداتها المبذولة لتنفيذ هذا المشروع قبل الآجال المحددة مما سيساهم في تدعيم خدمات الاتصالات لتعزيز الإدماج الرقمي والمالي وخلق حركية اقتصادية.