وزير الاقتصاد يلتقي مسؤولين عن مؤسسة "تحدي الألفية الأمريكي" بخصوص الهبة الأمريكية لفائدة تطوير ميناء رادس

تناول اجتماع ضم، الخميس، بواشنطن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وعدد من مسؤولي مؤسسة "تحدي الألفية الأمريكي" تتقدمهم المديرة العامة للمؤسسة، Alice ALBRIGHT، الخطوات، التّي تم قطعها لاستكمال إعداد اتفاقية الهبة، المقدرة ب 500 مليون دولار، التي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.وأعرب مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية خلال الاجتماع، المنتظم على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) من 18 إلى 22 أفريل 2022، عن اهتمامهم بدراسة السبل الكفيلة قصد استكمال كافة الإجراءات ذات العلاقة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في أفضل الآجال.كما أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط على ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية، خصصت لتناول فرص ومناخ الاستثمار في تونس حضرها أعضاء الغرفة ومسؤولو عدد من الشركات والمؤسسات الأمريكية.وقدم سعيد، بالمناسبة، الميزات التفاضلية لتونس من ذلك الموقع الإستراتيجي الحيوي على المستوى القاري والدولي وتوفر الكفاءات البشرية الضرورية والمتطلبات اللوجستية المتطورة وغيرها من المزايا.كما استعرض الوزير جملة الإصلاحات، التّي أقرّتها الحكومة بهدف تطوير وتحسين منظومة الاستثمار والإجراءات، التّي تمّ اتخاذها لدفع المبادرة الخاصة وتحريرها من العوائق البيروقراطية.وأشار في السياق ذاته إلى القطاعات الواعدة، التي يمكن أن توفر فرصا حقيقية للاستثمار المجدي والشراكة المثمرة، على غرار صناعة مكوّنات الطائرات والصناعات الدوائية والبحث والتطوير التكنولوجي والطاقات المتجددة وغيرها.وأجرى وزير الاقتصاد، أيضا، لقاء بنائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، هيتوشي ماتانو، تمّ خلاله التطرّق إلى سبل تعزيز التعاون في المرحلة القادمة