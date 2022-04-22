التصدي ل181 عملية اجتياز بري  لمهاجرين عير نظاميين الى غاية 20 افريل 2022

افاد مدير ادارة حرس الحدود البري، العميد قيصر سفطة خلال ندوة صحفية التامت الخميس بمقر الوزارة لتقديم احصائيات امنية انه تم التصدي ل181 عملية اجتياز بري لمهاجرين غير نظاميين الى غاية 20 افريل 2022 مقابل تسجيل 547 عملية اجتياز برا في 2021، مضيفا ان عدد المجتازين برا بلغ 380 الى حدود 20 افريل الجاري ، منهم 349 اجانب و31 تونسيا ، في حين بلغ عددهم 1481 في 2021 مقابل 1242 في السنة الفارطةوبخصوص النتائج المسجلة في بقية مجالات امن الحدود البرية ،اشار الى ان عدد المضبوطين المفتش عنهم على الحدود بلغ 272 (الى غاية 20 افريل 2022) مقابل 211 سنة 2021 و192 شخصا تم ضبطهم في 2020كما استعرض سفطة نشاط وحدات الحدود البرية المتعلقة بالمحاضر، حيث تم تحرير 485 محضرا الى حدود يوم امس من السنة الحالية ، في حين بلغ عدد المحاضر 1769 في العام الماضي، كما افاد انه في اطار مكافحة الاحتكار تم تحرير 1961 محضرا الى غاية 20 افريل الجاري واحتجاز 2.886.814 طن من المواد المدعمة و1.471.898 طن من المواد الغذائية الاساسية ، بالاضافة الى 109.538 طن من الحبوب والمواد العلفيةوعن مكافحة التهريب،قال ان عدد عمليات التهريب المحبطة بلغت 1424 الى حدود 20 افريل ، حيث بلغت القيمة المالية الجملية للبضائع 13.893.875 د و28.254.200 بالنسبة للوسائل، فيما بلغت القيمة المالية الجملية للمحجوز 42.148.075 د، مضيفا ان كمية المخدرات المحجوزة بلغت 6489 قرص مخدر و2894 قرص مخدر "اكستازي" و500 غ قنب هندي ، علاوة على حجز 193 وسيلة نقل (الى غاية 20 افريل) مقابل 653 في السنة الماضية