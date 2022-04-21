الهايكا توجه لفت نظر لقناة "حنبعل" بخصوص استئناف بث مسلسل "حب ملوك"

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "الهايكا"، لفت نظر لقناة "حنبعل" بخصوص حيثيات بث مسلسل "حب ملوك"، وفق بلاغ أصدرته اليوم الخميس.ودعت الهيئة هذه القناة الخاصة إلى "الالتزام بالبرمجة التلفزية، احتراما لجمهورها، بالنظر إلى أنه لا يمكن الإخلال بهذا الالتزام إلا في حالات استثنائية لا تنطبق على المبرر الذي أتته إدارة القناة وعبّرت من خلاله عن تضامنها مع القناة الجزائرية، بما يوحي بانصياعها لقرار الهيئة التعديلية الجزائرية"، مذكرة إياها بأن "البرمجة التلفزية هي عبارة عن مقترح يتضمن المحتوى والتوقيت تعدّه القناة وتعرضه على الجمهور".وأوضحت الهايكا أنها رصدت، بتاريخ 11 أفريل 2022، توقّف بث مسلسل "حب ملوك" على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل تي.في"، ليستأنف بثه من جديد بتاريخ 17 أفريل 2022، وذلك بقرار من إدارة القناة، بعد أن تم إيقاف بثه على القناة الجزائرية "النهار"، في إطار تنفيذها قرار سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية.وبعد أن أكدت أهمية الأعمال المشتركة مع قنوات تلفزية من بلدان الجوار، لما فيه من إثراء للمشهد وتمتين للعلاقات المغاربية، ذكّرت الهيئة في المقابل، قناة "حنّبعل" بضرورة "الالتزام بالقانون التونسي المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري الذي يتم في إطاره فقط وبمقتضاه تحديد الإخلالات وتكييف مدى خطورتها والقرارات المناسبة لها".وأضافت "الهايكا" أنه "بقدر ما تحث القناة على تكثيف الإنتاجات الدرامية ذات الجودة التي تتناول المواضيع بكل عمق وحرفية"، فإنها تدعوها إلى "ضرورة الحرص على احترام مبادئ حرية الاتصال السمعي البصري والمساهمة في ضمان مبدأ حرية الإبداع في تونس".