صياغة  أوّل مجلّة للممارسات الجيّدة في الحوكمة والتمويل البنكي  في تونس

أعلنت الجمعيّة التونسيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات المالية، الخميس، عن شراكتها مع المعهد التونسي للإداريين -جمعيّة مهنيّة تمثّل الإداريين بالشركات في تونس- في مشروع صياغة ونشر أوّل مجلّة للممارسات الجيّدة في الحوكمة البنكية وفي المجال المالي في تونس.وستكون المجلّة بمثابة دليل ومرجع بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية وكذلك شركات التأمين والمؤسّسات الماليّة على مستوى تطوير أنظمة وممارسات الحوكمة.وأشارت الجمعية إلى ان عددا من الهيئات التعديلية والجامعات المهنية والهياكل البنكية والمالية انضموا وسينضمون إلى فريق العمل المكلف بصياغة المجلّة .يذكر أن الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، هي هيكل مهني يضم البنوك والمؤسسات المالية. وتعد الجمعيّة، حاليا، 22 بنكا شمولي وبنكين غير مقيمين وبنكين استثماريين و8 شركات تأجيرمالي وشركتان للفاكتورينغ.وتدافع الجمعيّة عن مصالح أعضائها وتعلهمهم بالقرارات التنظيمية المتعلّقة بممارسة نشاطهم.