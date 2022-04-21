سيدي بوزيد: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 6 حالات شفاء


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 18:54 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت، اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 6 حالات شفاء، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس، الى 39914 إصابة، منها 1047 حالة وفاة، و39864 حالة شفاء.


وسجلت الإصابات الجديدة، بمعتمديتي السوق الجديد (حالة واحدة)، وسيدي بوزيد الغربية (حالتين)، كما تم رفع 48 عينة للتحليل ليبلغ عدد التحاليل التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس كورونا 135508 تحاليل.

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