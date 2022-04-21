باجة: الوالي يدعو الى توفير المعلومات الدقيقة حول الاستثمار الصناعي بالجهة لضبط برنامج العمل الجهوي في اطار الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد

دعا والي باجة، محسن معز الميلي، اليوم الخميس، خلال اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار المنعقد بمقر الولاية، الى توفير المعلومات الدقيقة حول الاستثمار الصناعي بالجهة، وايصالها الى كل الاطراف للتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة ومن ضبط برنامج العمل الجهوي فى اطار الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد.وقال الوالي ان اجتماع اللجنة المنعقد اليوم استباقي ويندرج في إطار اعداد الجهة لتكريس الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي اصدرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط واعلنت عنها فى ندوة صحفية يوم 1 افريل الجاري.وأكد، في ذات السياق، على عدم توفر المعلومة حول المجال الصناعي لدى الاطراف المتدخلة، بما يحول دون امتلاك الصورة كاملة لاتخاذ القرار المناسب، موضحا أن بعض المصانع تعمل دون توفر المعلومة حولها وحول نشاطها، حيث لا يشغّل بعضها العدد المنصوص عليه من الاعوان عند التصريح بنوايا الاستثمار وينال مع ذلك الامتيازات، فضلا عن إغلاق مصانع أخرى منذ مدة طويلة بمختلف المناطق الصناعية.من جانبه، أفاد ممثل اللجنة الجهوية للاستثمار، منذر البحريني، في تصريح لـ"وات"، بأنه تقرّر تكوين فريق عمل سيتولى إعداد المعطيات المزمع اعتمادها لضبط برامج الاستثمار وتحديد الاشكاليات المعيقة لتنشيط الاقتصاد والاستثمار فى الجهة وتوفير مواطن شغل اكثر، وتحديد كيفية الاستفادة من الإجراءات العاجلة لوزارة الاقتصاد، مشيرا إلى تعيين إطار لمتابعة املاك المجلس الجهوي.ولفت عدد من اعضاء اللجنة، بالمناسبة، إلى ان عدد الفضاءات الصناعية غير المستغلة بالجهة اكثر من عدد الفضاءات المستغلة وخاصة بمنطقة قبلاط، ودعوا الى جرد هذه المؤسسات والوقوف على انشطتها، والى إجراء تنقيح لقانون الاستثمار، وتسريع نسق المشاريع العمومية، والى الاستفادة من الإجراءات، وحذف عدد من التراخيص، وايجاد اجال استحثاثية باعتبار ان طول الإجراءات يمثّل أحد العوائق المهمّة.