وزير الدفاع يؤدي زيارة عمل إلى للقاعدة الجوية بسيدي أحمد ببنزرت

أدّى وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، مساء أمس الأربعاء، زيارة للقاعدة الجوية بسيدي أحمد ببنزرت، حيث اطّلع على الوحدات الجوية المتمركزة بهذه القاعدة وتعرّف على مهامها في مجال حماية المجال الجوي التونسي والدعم العملياتي واللوجستي للقوات المسلّحة.كما تحوّل الوزير إلى مركز التعيير والتعديل لجيش الطيران أين استمع إلى بيانات حول الخدمات التي يُسديها لجيش الطيران ولفائدة الشركات المدنية في المجال، طبقا للمواصفات الدولية، قبل أن يؤدي زيارة إلى مدرسة ضباط الصف لجيش الطيران، حيث عاين ظروف عيش تلامذة المدرسة.وقد تناول وزير الدفاع الإفطار مع العسكرين من مختلف الأصناف العاملين بالقاعدة الجوية وأشاد بالمناسبة بدور القائمين على القاعدة الجوية "في سبيل الرفع من جاهزيتها"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.