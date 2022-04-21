وزارة الفلاحة تدعو الى عدم الشروع في عملية الحصاد قبل بلوغ نسبة الرطوبة 13 بالمائة

ذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس، بعدم الشروع في عمليّة حصاد الحبوب قبل بلوغ نسبة الرطوبة 13 بالمائة حفاظا على المنتوج من التلف عند الخزن.وتتنزل هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار الاستعداد لجمع صابة الحبوب في افضل الظروف، ونظرا لارتباط المحاصيل المحليّة بالأمن الغذائي الوطني- المرسوم عدد 10-62 المؤرخ في 3أفريل 1962 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 18-62 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح بالمرسوم عدد 7-70 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والنصوص المتممة ل والأمر عدد 621 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جوان 2012، والمتعلّق بضبط سلّم تعيير القمح الصلب والقمح اللين المعدين للاستهلاك البشري عند البيع والشراء).ودعت الوزارة في السياق ذاته، الى وجوب التقيد بتواريخ افتتاح موسمي الحصاد والتجميع التي تعلن عنهما السلط الجهويّة المختصّة.وأكّدت وزارة الفلاحة على أهميذة جمع المحصول الوطني وتسليمه الى مراكز التجميع المصادق عليها في أنسب الآجال مع العمل على احترام التراتيب والاجراءات الجاري بها العمل بخصوص عمليّات الحصاد وتسليم المنتوج لمراكز التجميع.