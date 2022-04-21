وقفة احتجاجية امام محكمة الناحية في منوبة والحكم بعدم سماع الدعوى في حق صاحب مقهى وثلاثة أشخاص آخرين

نظّم عدد من الناشطين بجمعيات وهي جمعية المفكّرين الأحرار وجمعية إنارة وجمعية المدوّنون بلا قيود، صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية امام مقر محكمة الناحية في منوبة، تنديدا بمحاكمة المفطرين في شهر رمضان والتوصية على معتقدات الناس وضمائرهم، وفق ما صرّح به لـ(وات) رئيس جمعية المفكرين الاحرار حاتم الامام .وأوضح ان الوقفة تأتي احتجاجا على تواصل سجن المفطرين ومحاكمتهم ، وغلق المقاهي بالقوة العامة خلال شهر الصيام ومحاكمة صاحب مقهى في منوبة وثلاث' أشخاص آخرين من اجل التجاهر بفحش، في اجراء لم تطبقه الا ولاية منوبة خلال شهر الصيام هذه السنة .وطالب المحتجون بإيقاف ملاحقة المفطرين وحماية حريات الأفراد وضمان حقّهم في اختيار معتقداتهم ، والكفّ عن المضايقات بسبب التجاهر بالافطار، والتي وصلت حدّ الحكم بالسجن، حيث تم عقاب شخص مدّة شهرين سجنا وفق تاكيده .واشار الامام الى ان الجمعية عادت للتنديد بمثل هذه الملاحقات، في اطار أهدافها في الدفاع عن الأقلّيات العقائديّة والفكريّة ، وتكريس مبدأ الحريات الفردية، وذلك بعد تنظيمها سابقا وفي نفس الغرض " حملة "موش بالسيف" (ليس بالإكراه).وأوضحت رئيسة جمعية مدونون بلا قيود المحامية نادية الشواشي ، أنّها تولّت صحبة محامي الجمعية متابعة الملف ونيابة المتهمين وهم خمسة اشخاص ، احدهم استانف الحكم الصادر في حقه الاسبوع المنقضي، والقاضي بسجنه مدة شهرين، وقد قضت المحكمة عقب المفاوضة، وفق تأكديها الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المجموعة .من جهتها اكدت الناطقة الرسمية للمحكمة الاتبدائية بمنوبة سندس نويوي لـ(وات)، أنه بمقتضى إحالة من النيابة العمومية الى محكمة الناحية في منوبة، تمّت إحالة أربعة اشخاص منهم صاحب مقهى من اجل التجاهر بفحش.ياتي ذلك بعد ايقافهم من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني في منوبة بمقهى كائن بحي خالد بن الوليد تعمّد صاحبه فتحه نهارا دون امتلاك لترخيص فتح في الغرض.