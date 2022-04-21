الجامعة العامة للصحة تدعو منظوريها إلى الاحتجاج أمام وزارة الصحة وكل المؤسسات الصحية بداية من الجمعة 22 أفريل الجاري

دعت الجامعة العامة للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل منظوريها إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وكل المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية انطلاقا من يوم الجمعة 22 أفريل الجاري.وبررت جامعة الصحة هذه الدعوة بما وصفته ب"سياسة العقاب الجماعي" من قبل وزارة الصحة بتعطيل صرف أجور المتعاقدين بغاية الضغط عليهم والتنصل من تنفيذ الاتفاق الحاصل حول تسوية وضعيتهم، وفق بلاغ أصدرته اليوم الخميس.وكانت الجامعة العامة للصحة قد دعت مؤخرا في بلاغ لها إلى رفع المظلمة على الأعوان المتعاقدين مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها ستدرس كل التحركات الملائمة من أجل حمل وزارة الصحة على تسوية وضعياتهم.وقد اتهمت الجامعة رئاسة الحكومة سابقا بغياب التعاطي الجدي مع ملف تسوية وضعية المنتدبين بالتعاقد وعدم الالتزام بتعهداتها مع الجامعة القاضية بترسيمهم رغم تحويل أجورهم إلى الباب الأول من الميزانية.وأشارت الجامعة العامة للصحة إلى أن الأعوان المتعاقدين يعملون تحت طائلة الضغوطات ووسط أخبار تروج حول حرمانهم من رواتبهم ووظائفهم، عوضا عن تسوية ملفهم مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة.