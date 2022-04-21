جمعية الخبراء المحاسبين الشبان  تدعو وزارة المالية إلى التمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي

دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، الخميس، وزارة المالية إلى التمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي، حتى 30 جوان 2022 على اقل تقديروتأتي دعوة الجمعية، تبعا لانتهاء فترة الانتفاع بالعفو الجبائي، المنصوص عليها في الفصل 67 من المرسوم عدد 21 /2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.وفسرت الجمعية، في بلاغ لها، دعوتها بالتمديد في هذه الاجال الى صعوبة تنفيذ هذا الاجراء بالنسبة لوزارة المالية خاصة في ما يتعلق بالتاخير الحاصل في تحيين النظام من جهة، والوضعية الاقتصادية الصعبة لدافعي الضرائب، من ناحية أخرىوحثت الجمعية، في هذا الاطار، سلطة الإشراف إلى أخذ مطلبها بعين الاعتبار سيما وانه يهدف إلى بناء الثقة مع دافعي الضرائب لتشجيعه على الوفاء بالتزاماته الجبائية .