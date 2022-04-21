الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر من انتشار برمجية خبيثة جديدة

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنت إلى اليقظة والرفع من درجة الحذر، وذلك على اثر رصد ظهور وانتشار برمجية خبيثة جديدة تحمل اسم "ZingoStealer "وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن البرمجية الخبيثة تستهدف البيانات الحساسة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتنتشر عبر إعلانات الإشهار التي يتم نشرها على اليوتيوب والتي تحيل عند الولوج إليها إلى برمجيات وألعاب فيديو تحتوي بدورها على برمجيات خبيثة.كما توفر البرمجية الخبيثة المذكورة، إمكانية إضافة برمجية خبيثة أخرى حتى تمتلك قائمة متنوعة لاستهداف التطبيقات ومتصفحات الواب، علاوة على دمج برمجيات تستغل معالج الحاسوب وذاكرته بهدف انتاج العملة المشفرة الافتراضية.وأكدت الوكالة، في هذا الاطار، ضرورة الحرص على القيام بالتحيين الدوري والمنتظم لأنظمة الاستغلال والمتصفحات الواب ولحلول السلامة التي يتم استعمالها على غرار مضاد الفيروسات .كما دعت ا إلى التأكد في كل مرة وعند تلقي كل رسالة الكترونية من مصداقية وسلامة المرسل وذلك قبل فتحها وقراءتها،وذلك سواء تم تلقيها عبر البريد الالكتروني أوعبر تطبيقات التراسل الإلكتروني خاصة بالفايسبوك والواتساب والأنستغرام أو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.وبينت، في حالة وجود شك أو ريبة، من الضروري عدم فتح الروابط والصور أو الفيديوهات المصاحبة وعدم الإجابة وحذف الرسالة المشبوهة على الفور.كما أوصت الوكالة بضرورة تجنب تحميل وتركيز برمجيات وتطبيقات وإضافات من مصادر غير موثوق فيها.وأشارت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أنها على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد التفاصيل والمعطيات سواء عبر موقع الواب أو عبر مركز النداء على الرقم 71843200 .