القبض على 32 شخصا من أجل اجتيار الحدود خلسة

ضبطت دورية مشتركة بين فرقتي الحدود البريّة بتالة و حيدرة من ولاية القصرين، الأربعاء، 30 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة (جنوب الصحراء) مجتازين للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الخميس.وحسب ذات المصدر، احتفظت فرقة الإرشاد البحري ببنزرت بشخص يحمل جنسية بلد إفريقي (جنوب الصحراء) من أجل "الإرشاد والتدبير والتوسط لمغادرة أشخاص للتراب التونسي خلسة".وحجزت لديه مبلغا ماليا قدره 1700 دينار ومحركا بحريا.كما احتفظت فرقة الإرشاد البحري بصفاقس بشخص من أجل "محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة".