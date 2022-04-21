مانشستر يونايتد يعين الهولندي تن هاج مدربا لفريقه


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 11:58 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس تعيين الهولندي إيريك تن هاغ مدربا لفريقه بداية من الموسم المقبل خلفا لمدربه المؤقت الحالي الألماني رالف رانجنيك.


وقال النادي في بيان "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إيريك تن هاغ مدربا للفريق الأول للرجال بداية من نهاية الموسم الحالي حتى جوان 2025 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بعد أن يتم استخراج تصريح عمل له".

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