إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" بالقيروان محكوم بالسجن لمدة 48 سنة :

ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان، الأربعاء، القبض على "عنصر تكفيري"، وفق ما أفاد به اليوم الخميس الناطق باسم الحرس الوطني.وأضاف ذات المصدر، في بلاغ على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن هذا العنصر مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 48 سنة.وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به.