منوبة : إصابة 19 شخصا في حادث انزلاق حافلة كانت تقل عملة


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 11:34 قراءة: 0 د, 24 ث
      
(الحماية المدنية) أُصيب 19 عاملا وعاملة في حادث مرور جد صباح اليوم الخميس بمدخل مدينة البطان من ولاية منوبة بعد انزلاق حافلة خاصة تابعة لمعمل ملابس مستعملة بجبل الوسط كانت تقل عملة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية.


وأضاف ذات المصدر، على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، في حين كانت الإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة، حيث قامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة بإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي بطبربة.


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