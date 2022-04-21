يونس الشتالي الرئيس السابق للجنة الوطنية الأولمبية في ذمة الله


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 11:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
فقدت الاسرة الرياضية والاولمبية اليوم الخميس الرئيس السابق للجنة الوطنية الاولمبية التونسية يونس الشتالي عن عمر 91 سنة
وجمع الفقيد بين مسيرة الرياضي كلاعب كرة قدم في النجم الساحلي وفي المنتحب الوطني التونسي والمسير في الحقل المدني والرياضة العسكرية.


وتراس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة التونسية لالعاب القوى كما شغل خطة مندوب عام للرياضة .
وانتمى الفقيد لهياكل رياضية قارية واقليمية .

وهو متحصل على الصنف الاول من وسام الجمهورية (سبتمبر 2019).
كما نال عدة تكريمات محليا وخارجيا خلال مسيرته الرياضية التي فاقت الستين عاما .

واعترافا بالخدمات التي قدمها للرياضة والحركة الاولمبية كرمت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الفقيد في حفلها السنوي في مارس 2019 .


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