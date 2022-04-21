جمعية مساعدة أطفال القمر تحدث نادي التقنيات الحديثة والتدرب على الروبوتية لفائدة 400 منتفع من منظوريها

ينتفع منخرطو جمعية مساعدة أطفال القمر بتونس من مرضى أطفال القمر والبالغ عددهم نحو 400 شخص ابتداء من 24 أفريل الجاري بخدمات نادي التقنيات الحديثة والتدرب على الروبوتية في فضاء آمن، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية محمد الزغل.وأضاف، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهدف من إحداث النادي هو التحفيز على الحياة المهنية والترغيب على المواد الدراسية وخاصة منها الإعلامية وتقريب المعلومة من الأطفال الذين يتعذر عليهم بسبب مرضهم التنقل الى فضاءات أخرى غير محمية وملء أوقات فراغهم.ولفت الى أن أشغال النادي تتمثل في أعمال يدوية لصناعة مجسمات وتعلم البرمجة ، مبينا ان الهدف على طول المدى هو صناعة روبوتيك. وستوجه حصص تدريبية لفائدة أولياء الأطفال ، حسب محدث (وات)، الذي أشار إلى أن الاعتمادات المرصودة للمشروع لاقتناء التجهيزات اللازمة تبلغ 10 آلاف دينار.وأضاف إلى أن الاحصائيات تشير إلى وجود نحو 600 طفل قمر على المستوى الوطني وهو مرض نادر يتحسس مصابوه من اشعة الشمس والاضاءة.