كرة اليد - الفوز الثاني للمنتخب التونسي للكبريات على نظيره الغيني 24-21


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 09:03 قراءة: 0 د, 29 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات فوزه الثاني على نظيره الغيني بنتيجة 24-21 (الشوط الاول 11-8) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما سهرة الاربعاء بقاعة بئر شلوف بنابل.
وكان المنتخب الوطني فاز في مباراته الاولى يوم الاثنين بنفس النتيجة 24-21 .

وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثالثة غدا الجمعة 22 أفريل في نفس القاعة.

وتندرج هذه الاختبارات الودية في اطار استعدادات العناصر الوطنية للمشاركات الرسمية القادمة وفي مقدمتها دورة الألعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية من 25 جوان إلى 5 جويلية القادمين وكأس إفريقيا للأمم المقررة بالعاصمة السينغالية داكار من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.





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