رئيس الجمهورية يجدد حرصه على توفير الظروف المناسبة والرعاية اللازمة لفائدة الحرس الوطني و لذويهم


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 22:12 قراءة: 0 د, 36 ث
      
جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، حرصه على توفير الظروف المناسبة والرعاية اللازمة لفائدة الحرس الوطني و لذويهم.


وأثنى رئيس الجمهورية بمناسبة تنظيم مأدبة إفطار على شرفه ،بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة، على ما تتحلى به القوات المسلحة الأمنية من تفان في أداء مهامها، معربا عن اعتزازه بالتضحيات الكبيرة التي تقدمها للذود عن الوطن وحفظ أمن تونس وحماية ممتلكات الشعب وخدمته.




كما تابع رئيس الجمهورية، بالمناسبة التي شهدت حضور توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، و شكري الرياحي، المدير العام آمر الحرس الوطني، و سامي الهيشري، مدير عام الأمن الوطني، وعبد الصمد بن جدّو، مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية، وعددا من الإطارات الأمنية،عرضا قدمته الوحدة المختصة للحرس الوطني، واطلع على عينة من المعدات والتجهيزات الأمنية.

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