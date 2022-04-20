مؤسسة "دراكسمايلر" تعتزم رفع عدد عمالها إلى 2900 بحلول سنة 2023


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 21:36 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ينتظر أن يرفع فرع المؤسسة الألمانية "دراكسلماير" بالجم، المختصة في تصنيع مكونات السيارات، عدد عماله إلى 2900 عاملا بحلول سنة 2023، وفق تأكيد مدير المؤسسة شكري السكمة.


وبين السكمة، الأربعاء خلال زيارة اداها والي المهدية عبد الفتاح شقشوق إلى المؤسسة، أن الزيادة المرتقبة في عدد العمال بنحو 1150 فرد تعود إلى نجاح المؤسسة في استقطاب مشروعين جديدين.

وأوضح أن المشروعين يتمثلان في صناعة الكوابل لفائدة ماركات لسيارات عالمية هما "المرسديس" و"الغولف" مما استوجب في انطلاق اشغال للتوسعة وجلب تجهيزات متطورة.


وتعكف المؤسسة، في الوقت الراهن، على تنظيم دورات تكوينية مسترسلة لفائدة 500 عامل، تم انتدابهم مؤخرا، وذلك باعتماد نظام الأفواج لادماجهم في المؤسسة حال انتهاء التكوين.

وقدمت مؤسسة "دراكسماير" الجم، بالمناسبة، 122 حاسوبا جديدا لفائدة 20 مؤسسة تربوية بالجهة في شكل هبة دعما للمسؤولية المجتمعية للمصنع.

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