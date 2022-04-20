الألعاب المتوسطية وهران-2022 : تسع تخصصات رياضية في برنامج اليومين الأوليين

تنطلق منافسات تسعة اختصاصات رياضية في اليومين الاولين من الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستستضيفها وهران الصيف المقبل، وفقا للبرنامج الذي وضعته اللجنة المنظمة للتظاهرة.وسيفتتح العرس المتوسطي بإجراء المباريات الأولى لمرحلة المجموعات من دورة كرة القدم يوم 25 جوان القادم.وستستمر هذه المباريات الأولى، التي تجمع منتخبات فئة أقل من 18 عاما في اليوم الموالي، في انتظار تحديد عدد المنتخبات المشاركة لإجراء عملية القرعة وتوزيع المتنافسين على المجموعات، حيث أن عملية التسجيل للمشاركين لا تزال مستمرة.وتم تخصيص أربعة مواقع لاستضافة مباريات كرة القدم، وهي الملعب الأولمبي الذي يسع 40 ألف متفرج، وملعب أحمد زبانة، وملعب مرسى الحجاج الجديد (وهران) ، وملعب سيق الجديد.وتسبق المقابلات الأولى لدورة كرة القدم خلال اليوم الأول، حفل الافتتاح المبرمج في المساء بالملعب الأولمبي التابع للمركب الرياضي الجديد الذي تم تشييده ببلدية بئر الجير (شرق وهران).ويعرف اليوم الثاني دخول ثماني رياضات أخرى المنافسة, ويتعلق الأمر بكل من كرة الريشة بوادي تليلات، والكرة الطائرة ببئر الجير وقصر الرياضات، وكرة اليد بأرزيو، والكرة الحديدية بالمركب الرياضي المصغر (لا لوفا) بالسانية، والرماية بملحق المركب الأولمبي، وتنس الطاولة والكاراتيه بمركز المؤتمرات بوهران والملاكمة بقصر المعارض.يذكر أن الألعاب المتوسطية، التي تنظمها الجزائر للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها النسخة السابعة في الجزائر العاصمة عام 1975، تقام في الفترة من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022. ومن المنتظر حضور أكثر من 4.000 رياضي يمثلون 26 دولة ويتنافسون في 24 تخصصًا رياضيًا.