كاس تونس للكرة الطائرة:نتائج مباريات الدور ربع النهائي


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 17:50 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للاكابر لموسم 2021-2022 والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:


قاعة بوهيمة -رادس
نادي حمام الانف / الترجي الرياضي صفر-3


قاعة علي حفيظ-قرطاج
اتحاد قرطاج / مستقبل المرسى 1-3

القاعة الاولمبية سوسة
النجم الساحلي / فتح حمام الاغزاز (بدون حضور الجمهور) تاجلت الى يوم غد الخميس (س 13).

قاعة البجاوي صفاقس
النادي الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد 3-1

ويلتقي الترجي الرياضي بمستقبل المرسى في الدور نصف النهائي بينما يباري النادي الصفاقسي الفائز من مباراة الغد بين النجم الساحلي وفتح حمام الغزاز في لقاء دور النصف النهائي الثاني.



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