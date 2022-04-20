كاس تونس للكرة الطائرة:نتائج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للاكابر لموسم 2021-2022 والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:
قاعة بوهيمة -رادس
نادي حمام الانف / الترجي الرياضي صفر-3
قاعة علي حفيظ-قرطاج
اتحاد قرطاج / مستقبل المرسى 1-3
القاعة الاولمبية سوسة
النجم الساحلي / فتح حمام الاغزاز (بدون حضور الجمهور) تاجلت الى يوم غد الخميس (س 13).
قاعة البجاوي صفاقس
النادي الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد 3-1
ويلتقي الترجي الرياضي بمستقبل المرسى في الدور نصف النهائي بينما يباري النادي الصفاقسي الفائز من مباراة الغد بين النجم الساحلي وفتح حمام الغزاز في لقاء دور النصف النهائي الثاني.
قاعة بوهيمة -رادس
نادي حمام الانف / الترجي الرياضي صفر-3
قاعة علي حفيظ-قرطاج
اتحاد قرطاج / مستقبل المرسى 1-3
القاعة الاولمبية سوسة
النجم الساحلي / فتح حمام الاغزاز (بدون حضور الجمهور) تاجلت الى يوم غد الخميس (س 13).
قاعة البجاوي صفاقس
النادي الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد 3-1
ويلتقي الترجي الرياضي بمستقبل المرسى في الدور نصف النهائي بينما يباري النادي الصفاقسي الفائز من مباراة الغد بين النجم الساحلي وفتح حمام الغزاز في لقاء دور النصف النهائي الثاني.
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