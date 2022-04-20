كاس تونس للكرة الطائرة:نتائج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للاكابر لموسم 2021-2022 والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:قاعة بوهيمة -رادسنادي حمام الانف / الترجي الرياضي صفر-3قاعة علي حفيظ-قرطاجاتحاد قرطاج / مستقبل المرسى 1-3القاعة الاولمبية سوسةالنجم الساحلي / فتح حمام الاغزاز (بدون حضور الجمهور) تاجلت الى يوم غد الخميس (س 13).قاعة البجاوي صفاقسالنادي الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد 3-1ويلتقي الترجي الرياضي بمستقبل المرسى في الدور نصف النهائي بينما يباري النادي الصفاقسي الفائز من مباراة الغد بين النجم الساحلي وفتح حمام الغزاز في لقاء دور النصف النهائي الثاني.