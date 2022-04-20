التأكيد خلال لقاء وزيرة المالية عن بعد بنائبة مديرعام صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج الاصلاحات الذي تعتزم الحكومة التونسية وضعه قيد التنفيذ

تم خلال اللقاء، الذي جمع وزيرة المالية، سهام نمصيّة، -عن بعد- رفقة محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، بنائبة مديرعام صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه، امس الثلاثاء، التاكيد على تنفيذ برنامج الاصلاحات، الذي تعتزم الحكومة التونسية وضعه قيد التنفيذ بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين.ويهدف برنامج الاصلاحات الى استعادة صلابة الماليّة العموميّة وتحقيق التوازنات الماليّة الكبرى وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلّي.وجرى اللقاء، الذي يتنزل في إطار تواصل الاجتماعات مع صندوق النّقد الدّولي على هامش مشاركة الوفد الرسمي التونسي في اجتماعات الربيع السنويّةيشار الى ان اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تنعقد بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022، وسط حضور لمحافظي البنوك المركزية والقائمين على الاقتصاد.واستعرض الوفد التونسي، بالمناسبة، محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية.وكان الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد عقد امس الثلاثاء، اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن المؤسستين وسط تأكيد الاخيرة عن الاستعداد لمرافقة تونس.كما تحادثا كل من وزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خلال اللقاء، مع مدير التعاون لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور وعدد من الخبراء وفق بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد.