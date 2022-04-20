لقاء رئيس الوزراء الليبي بسفير تونس بطرابلس كان أخويا ووديا خلافا لما تسعى إلى الترويج له بعض الأطراف المُغرضة" (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بليبيا)

نفت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار قالت إنها "غير صحيحة"، معتبرة أنها تهدف إلى "التشويش على العلاقات المتميّزة بين ليبيا وتونس".كما أكّدت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في بيان مقتضب تلقّت (وات) نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن لقاء رئيس الوزراء الليبي (عبد الحميد دبيبة)، بسفير الجمهورية التونسية بطرابلس (لسعد العجيلي)، "كان أخويا ووديا، تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلافا لما تسعى إلى الترويج له بعض الأطراف المُغرضة".يُذكر أن بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أفادت منذ يومين بأن الدبيبة "وجّه خطابا غير لائق للسفير التونسي، ليس لشخصه بل لتونس"، مضيفة أن اللقاء تم بحضور آمر مكافحة الإرهاب بليبيا "وهو ما يخرج عن العُرف الدبلوماسي"، حسب تلك المواقع الإخبارية والصفحات التي نشرت الخبر مُرفقا بصورة لهذه المحادثة.