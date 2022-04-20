منوبة : 144 عونا متعاقدا لفائدة المستشفى الميداني في منوبة بلا اجورمنذ اكثر من 08 اشهر ، واحتجاج للمطالبة بحقوقهم

نّفذ عدد من أعوان الصحّة وأعوان حراسة وتنظيف وسوّاق، المتعاقدين لفائدة المستشفى الميداني في منوبة، صبيحة اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية بمقرّ الادارة الجهوية للصحة للمطالبة بصرف أجورهم التي لم يحصلوا عليها منذ مدة تتراوح بين ال08 و10 اشهر وتسوية وضعيتهم المهنية.ورفع المحتجون ، بتضامن من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ، والفرع الجهوي للصحة، والنقابات الاساسية في القطاع، شعارات تطالب بتسوية وضعيتهم المالية ، وخلاص أجورهم والمنح المخصّصة لهم ، والتي لم تصرف مدة أشهر دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي وأغلبهم أصحاب عائلات ، ولا لحاجاتهم خاصة خلال شهر رمضان ، هذا مع ضمان حقهم في منحة العيد، بعد استثنائهم منها.واوضح كاتب العام المساعد للفرع الجامعي للصحة وكاتب عام نقابة مستشفى الرازي كمال بن رحال لـ(وات)، ان المتعاقدين الذين تم انتدابهم من قبل وزارة الصحة لفائدة المستشفى الميداني لدعم جهود مجابهة جائحة كورونا في الجهة، يبلغ عددهم 144 عونا، أغلبهم من الممرّضين ومساعدي تمريض، ومنهم 12 منظفة وستة سواق وثمانية حراس.وأشار إلى أنّه مع انفراج الوضع الصحي بالجهة وعدم الالتجاء لخدمات المستشفى الذي وهبته المملكة المغربية لتونس ، وركّز بمعهد القصاب لجبر و تقويم الأعضاء، تمّ توزيع المتعاقدين على مختلف مراكز التلقيح، في المرناقية وطبربة ومنوبة وبالمؤسسات الصحية، حيث عاضدوا مجهودات التقصّي والتلقيح ومختلف الخدمات الصحية، وساهموا في مختلف الايام الوطنية للتلقيح بنجاح ، دون ان يحصلوا على مستحقاتهم المالية او يؤثّر وضعهم الاجتماعي على ادائهم المهني، وفق نفس المصدر.واستغرب بن رحّال، تعمّد الادارة الجهوية غلق الباب، ومنع منظوريها، الذين نجحت بفضلهم في مجهودات مجابهة جائحة كورونا وحملات التلقيح وغيرها من الانشطة ، من لقاء المديرة الجهوية وإبلاغ اصواتهم عبرها الى وزارة الاشراف، فيما خيّرت هذه الاخيرة عدم الرد عن سؤالها بخصوص الوضعية مكتفية بالقول، ان الأمر من مشمولات الوزارة .يذكر ان المستشفى الميداني تم تدشينه بتاريخ 28 جويلية 2021 وهو هبته من المغرب الى تونس ، لكنه لم يدخل حيّز الاستغلال بعد تحسّن الوضع الوبائي ، وتشمل مكوّناته، وحدتي إنعاش كاملتين، تضم الأولى 50 سرير إنعاش والثانية 50 سرير أوكسيجين، و100 جهاز تنفّس ومولّدين للأوكسجين ومولّدات أوكسيجان ومولّدات كهربائية .