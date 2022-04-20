الأساتذة النواب يحتجون أمام مقر اتحاد الشغل للتنديد بعدم صرف مستحقاتهم منذ بداية السنة الدراسية والمطالبة بتسوية وضعيتهم الهشة

احتج عشرات الأساتذة النواب، اليوم الأربعاء، أمام مبنى الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي لم يتقاضوها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، داعين وزارة التربية إلى تسوية وضعياتهم الهشة وانتدابهم.وهتف المحتجون القادمين من مختلف الجهات، بشعارات تطالب بوضع حد لعقودهم الهشة على غرار "اتفاقية اتفاقية يا سراق الميزانية" و"اتفاقية اتفاقية لا لعقود العبودية" و"شغل حرية كرامة وطنية"، داعين اتحاد الشغل الى التدخل دفاعا عن كرامتهم في ظل ما يواجهونه من صعوبات.ومن بين الاساتذة المحتجين إبراهيم حمودة، 42 سنة، أصيل ولاية الكاف، الذي هتف بأعلى صوته مطالبا وزارة التربية بصرف مستحقات الأساتذة المعوضين وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بهم.وقال هذا الأربعيني الأستاذ النائب في مادة الرياضيات ل(وات) إنه يعمل مقابل 750 دينار شهريا ويعيش وضعا صعبا مع زوجته وابنه جراء عدم حصوله على مستحقاته من قبل وزارة التربية كغيره من زملائه منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.وبسبب تأخر صرف مستحقاته يضطر من أجل كسب قوته إلى العمل في مهن أخرى إما كنادل في المقهى أو عامل بناء بهدف تسديد معلوم إيجار المنزل والتكفل بنفقات أسرته البسيطة.وكغيره من الأستاذة النواب يشتكي من عدم حصوله على بطاقة علاج رغم اقتطاع 150 دينار من منحته الشهرية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.وأضاف "كلما ألجأ للتثبت من ذلك الاقتطاع يخبرني الصندوق أنه لم يقع دفع مساهمتي من وزارة التربية".ولا يخفي إبراهيم حمودة ما يعتليه من شعور بالإحباط جراء افتقاره لأبسط مقومات العيش الكريم، مشيرا إلى أنه يدخل أحيانا إلى القسم بروح منكسرة، شارد البال بسبب ضيق الحال وانسداد الآفاق. ويتساءل "ألا تنعكس معاناتنا سلبا على جودة التعليم؟".بدورها، شاركت وفاء معلاوي، 38 سنة، أستاذة نائبة في الإعلامية، في الاحتجاج رغم شعورها بالإرهاق جراء ما تعانيه من مرض ضغط الدم والسكري.وقالت لـ(وات) "لقد أطلت هذه الأمراض المزمنة برأسها نتيجة ما أعانيه من هشاشة وصعوبات في مهنتي".كما أكدت عدم حصولها على مستحقاتها المالية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي كغيرها من الأستاذة النواب، مشيرة إلى عدم تمتعها بأي تغطية اجتماعية أو صحية رغم الاقتطاعات التي تقوم بها وزارة التربية من المنحة الشهرية والمقدرة بــ750 دينار.وقالت وفاء معلاوي لـ(وات) إن وزارة التربية تلجأ إلى استخدام الأستاذة النواب بعقود هشة مقابل منحة هزيلة لا تكفي لمصاريف النقل أو النفقات اليومية في ظل موجة الغلاء المتفاقمة، داعية إلى الإسراع بتخفيف معاناة الأساتذة النواب وحفظ كرامتهم.كما طالبت وزارة التربية بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالأساتذة النواب وغربلتها سواء من المتوفين أو من الأشخاص الذين غيروا مسارهم المهني من أجل الإبقاء على القائمة الفعلية للأستاذة النواب تمهيدا لتسوية وضعيتهم وانتدابهم على دفعات.وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أعلن أمس الثلاثاء في حوار إذاعي عن قرب صرف مستحقات جميع الأساتذة في نهاية هذا الأسبوع، مرجعا سبب هذا التأخير إلى الصعوبات في المالية العمومية التي تعيشها البلاد.