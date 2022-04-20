رئيس الجمهورية: "لا بد من حوار اقتصادي واجتماعي لا كغيره من الحوارات السابقة"


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 15:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء على أنه "لا بد من حوار اقتصادي واجتماعي لا كغيره من الحوارات السابقة".


وقال سعيد خلال لقائه في قصر قرطاج، برئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، إنه "لا مجال لأن يشارك في الحوار من يدعون انقاذ الوطن بعد أن أفرغوا خزائنه أو ارتهنوا أنفسهم للخارج"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء جملة من القضايا خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكّد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا بنفس المقاربات السابقة التي "أثبت التاريخ فشلها بل يجب حلّها بناء على الإرادة الشعبية".


ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها قيس سعيد مع عدد من رؤساء المنظمات الوطنية قبيل انطلاق الحوار الوطني الذي من المنتظر ان تنظمه رئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244907

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 20 Avril 2022 à 17h 25m |           
متى ستفهم أن الاقصاء تنجر عنه عدم شرعية أي قرار
تونس للجميع و ليست لك وحدك لتقرر مصيرها كما تريد و بالتالي فق و استفق



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