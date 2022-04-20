الكاف: تقدم أشغال انجاز الحي الإداري الجديد بحي الدير

شهدت أشغال إنجاز وتهيئة الحي الاداري الجديد بحي الدير بمدينة الكاف تقدما ملحوظا، سيما فيما يتعلق بإنجاز العديد من الإدارات الحكومية الجهوية، أو المؤسسات الخدماتية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة.وقد قام والي الجهة، مختار النفزي، يوم أمس الثلاثاء، بمعاينة تقدم اشغال بعض المشاريع الجاري تنفيذها والتي بلغ بعضها المرحلة النهائية من الانجاز، على غرار مقري المحكمة العقارية ومحكمة الناحية، والمبيت الجامعي، والمركز الخاص بتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية، وهي كلها مشاريع شارفت على النهاية.في المقابل، تقدمت أشغال التهيئة لمختلف الشبكات العمومية من طرقات وصرف مياه وتنوير عمومي بنسبة قدرها 60 بالمائة بكلفة جملية قدرها حوالي مليون دينار، وفق ما أفاد به (وات)، المدير الجهوي للتجهيز بالكاف، سامي الحمروني.وينتظر أن تنطلق قريبا، وفق نفس المصدر، أشغال بناء مقرات كل من الإدارة الجهوية للديوانة، والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذلك بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة، في انتظار ترحيل بعض الإدارات الأخرى في مرحلة قادمة إلى هذا الحي الاداري، الذي سيخفف من الاكتضاض على المؤسسات الإدارية داخل المدينة.