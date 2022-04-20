منظمة "أوكسفام" تدعو الى تقديم مقترحات التسجيل في مشروعها "صوت وقيادة النساء"

دعت منظمة "أوكسفام" مكتب تونس، التحالفات والحركات والائتلافات المدنية إلى الاسراع بالتسجيل وتقديم مشاريعهم للاستفادة بالدعم الذي يوفره مشروعها "صوت وقيادة النساء" قبل 24 أفريل الجاري.وأوضحت ، في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، أن مقترحات المشاريع يجب أن تتحمور حول الحماية والتشجيع على حقوق النساء وتحقيق المساواة ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي خاصة للنساء اللواتي يعانين من الهشاشة.ويهدف هذا المشروع المموّل من الشؤون الدولية الكنديّة بالشراكة مع مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إلى المساهمة في خلق فضاءات تبادل وحوار بين مختلف المكونات المشاركة من أجل صياغة أجندة نسوية موجهة للسياسة العمومية من أجل تقليص فوارق اللامساواة في النوع الاجتماعي وتعزيز مشاركة المنظمات في أخذ القرار.كما يستهدف تعزيز الاستفادة من حقوق الانسان بين النساء والفتيات والنهوض بالمساواة بين الجنسين في تونس، من خلال النهوض بقدرات الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان للمرأة في مجال التصرف من أجل ضمان استدامة هذه الحقوق وتطوير سبل الدفاع عن حقوق الانسان لدى الجمعيات النسوية لتعزيز المساواة ونجاعة المنصات والتحالفات والشبكات الدولية والاقليمية في مجال حقوق المرأة وحول السياسات والمؤسسات القانونية والاجتماعية في تونس.واستنادا إلى مقاربة نسوية، مبنية على نجاعة التدخلات المدعمة، يوفر المشروع لفائدة الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تمويلا بقيمة جملية بـ 40 الف دولار كندي (سعر الصرف 1 دينار كندي يساوي 38ر2 دينار تونسي) على امتداد سنة (2022-2023)، ممنوحة من الشؤون الدولية الكندية بالشراكة مع مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وذلك بهدف مساعدتهم على تعزيز أطر الحوار حول أجندة حول السياسات النسوية.