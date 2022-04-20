نادي حمام الأنف يعلن عن تسوية قضية اللاعب زياد الزيادي

أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف عن تسوية قضية اللاعب السابق زياد الزيادي ما سيمكن من رفع التجميد المفروض على حساب النادي.وأصدر النادي الرياضي لحمام الأنف بيانا في هذا الصدد، جاء فيه "بعد فض النزاع القانوني مع اللاعب مالك جمال والاتفاق مع اللاعب قاسم العوني على سحب القضية التي رفعها ضد النادي إثر حصوله على جزء من مستحقاته السابقة، تم اليوم (تسوية قضية) اللاعب السابق زياد الزيادي، وهو ما سيمكن بعد غلق هذه القضية من رفع (الحجز) المفروض على حسابات النادي".وكان الزيادي قد اشتكى حمام الأنف لعدم حصوله على مستحقاته المالية التي تناهز 23 ألف دينار، المتأخرة لدى النادي منذ ما يزيد على سنتين.يذكر أنّ النادي الرياضي لحمام الأنف كان قد نزل الى الرابطة المحترفة الثانية، بعد أن أنهى مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى من مرحلتها الأولى في المرتبة الأخيرة من المجموعة الأولى.