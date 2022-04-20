عبير موسي تلتقي السفير الصيني بتونس


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 09:37 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استقبلت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر صباح يوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 بالمقر المركزي للحزب سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس M. ZHANG Jianguo والوفد المرافق له...


ووفق بلاغ للحزب تناول اللقاء سبل تمتين العلاقات الإقتصادية والثقافية التونسية الصينية وتطوير العلاقات التاريخية بين الحزب الدستوري و الحزب الشيوعي الصيني باعتبارهما من أعرق الأحزاب في العالم .

حضر اللقاء ثامر المكلف بالعلاقات الخارجية ومحمد كريم كريفة المكلف بالعلاقات مع المنظمات والأحزاب.

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