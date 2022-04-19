كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات يفوز وديا على نظيره الغيني 24-21

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات على نظيره الغيني 24-21 (الشوط الاول 11-8) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما سهرة الاثنين بقاعة بئر شلوف بنابل.وسيخوض المنتخبان مباراتين وديتين اخريين يومي الأربعاء 20 والجمعة 22 أفريل في نفس القاعة.وتندرج هذه الاختبارات الودية في اطار استعدادات العناصر الوطنية للمشاركات الرسمية القادمة وفي مقدمتها دورة الألعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية من 25 جوان إلى 5 جويلية القادمين وكأس إفريقيا للأمم المقررة بالعاصمة السينغالية داكار من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.