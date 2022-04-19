كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات يفوز وديا على نظيره الغيني 24-21


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 22:40 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات على نظيره الغيني 24-21 (الشوط الاول 11-8) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما سهرة الاثنين بقاعة بئر شلوف بنابل.
وسيخوض المنتخبان مباراتين وديتين اخريين يومي الأربعاء 20 والجمعة 22 أفريل في نفس القاعة.


وتندرج هذه الاختبارات الودية في اطار استعدادات العناصر الوطنية للمشاركات الرسمية القادمة وفي مقدمتها دورة الألعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية من 25 جوان إلى 5 جويلية القادمين وكأس إفريقيا للأمم المقررة بالعاصمة السينغالية داكار من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244877



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 20 أفريل 2022 | 19 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:00 16:01 12:25 05:39 04:06
Babnet
18°
 Babnet30° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1622°-1322°-1330°-1425°-16
  • Avoirs en devises
    23464,8

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,25271 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   2084,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم
   