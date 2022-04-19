تطاوين : يوم اعلامي بمقر الولاية حول البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي " رائدات"

احتضن مقر ولاية تطاوين اليوم الثلاثاء أشغال يوم اعلامي حول البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي " رائدات" قدّم في مستهله المندوب الجهوي للمراة والاسرة وكبار السن محسن الرحال عرضا مفصّلا حول امتيازات هذا المشروع وما يوفّره من حوافز وتشجيعات للمراة وخاصة صاحبات الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني واشار العرض الى ان فترة تنفيذ هذا البرنامج تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف إحداث 3000 مشروع نسائي بحساب 600 مشروع سنويّ.وقدّم ممثّلو البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والبنك الوطني للفلاحة التي امضت اتفاقيات شراكة مع الوزارة بخصوص هذا المشروع شروط الانتفاع بامتيازات البرنامج ومتطلّبات نجاحه فيما استعرضت عدد من المتدخّلات الجوانب الاجرائية والادارية التي تطول وتكون في اغلب الاحيان معقدة وعسيرة التنفيذ من حيث عدم الالتزام بالاجال وتعدد الاطراف المعنية بالمصادقة والتنفيذ.ودعا والي الجهة عادل الورغي الذي اشرف على هذا اليوم الى تنظيم أيّام توعوية وتحسيسية على مستوى كل معتمدية بحضور كل الاطراف وتحديد دليل الاجراءات ومكوّنات الملفّ الفنّي المطلوب لاي مشروع والالتزام بآجال الاجابة اما بالقبول او بالرفض المعلّل وذلك خلال اسبوع من الآن وقرّر الانطلاق بدراسة الملفات المودعة الى حد الان لدى المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبان السنّ.واوضحت الحرفية فائزة ثابت بصفتها احدى الحاضرات التي انتفعت من النسخة الاولى من هذا البرنامج وتسعى الى تطوير مشروعها في الصناعات التقليدية بما توفّره النسخة الثانية منه وقالت في تصريح لمراسل (وات) إن برنامج "رائدة" مهمّ إلاّ أن الاجراءات التي مرّت بها في مشروعها صعبة للغاية واقترحت التسريع في اعداد الملفات ووضوح الاجراءات مسبقا.وافادت بانها تحصّلت على آلة خياطة فقط مع بعض المواد ما جعلها غير قادرة على تطوير مشروعها نظرا لمردوديته المحدودة وضغط استرجاع القرض البالغ 35 الف دينار.وأكّد المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة والمسنّين وكبار السنّ من جهته في تصريح لـ(وات) أن" التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحل"، داعيا صاحبات أفكار المشاريع إلى المبادرة بإيداع ملفاتهن لدى المندوبية الجهوية للانخراط في برنامج "رائدات" ولم يخف صعوبة إقناع المراة في الجهة رغم الاقتناع الكبير بجدوى برنامج "رائدات" بدل برنامج "رائدة" لما يقدّمه من امتيازات وحوافز للمراة مؤكدا سعيه الى العمل على إقناع المراة خاصة في التفكير في مشاريع مصدّرة ومنتجة في مختلف المجالات والاقدام على المشاريع الكبرى والمتوسطة لان المشاريع الصغرى لم تعد تفي بالحاجة.وأفاد الرحال بان برنامج "رائدة" مكّن خلال سنتي 2020 و2021 اكثر من عشرين منتفعة وثلاثين اخريات ينتظرن التمويل بعد التصديق على مشاريعهن بكلفة جملية قاربت 300 الف دينار حسب تقديره.