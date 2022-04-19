وفاة التلميذة هديل: مندوب حماية الطفولة يتصل بالنيابة العمومية للتحقيق بخصوص شبهة التشهير بخصوصيات طفل

أعلمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ مساء الثلاثاء، أنّ المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسيدي بوزيد اتصل بالنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفتح بحث بخصوص شبهة التشهير بخصوصيات طفل على مواقع التواصل الاجتماعي و انتهاك حرمته الجسدية و التقصير و الإهمال و تعريض الطفل إلى مشاهد صادمة و تكليف السلطة الأمنية المختصة للبحث في هذه الواقعة، وذلك تبعا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي و المتعلق بتصوير عملية "تأبين" الطفلة المتوفاة هديل مرزوقي داخل الحرم المدرسي أمام أعين التلاميذ القصّر وبحضور عدد غفير منهم.وكانت وزارتا المرأة والتربية قد أدانتا بشدّة في بيان مشترك اليوم الثلاثاء تنظيم تأبين التلميذة هديل مرزوقي المتوفاة يوم أمس الاثنين بمدرستها الابتدائيّة بسيدي بوزيد أمام أعين التلاميذ القصّر، و"استنكرتا هذا الفعل اللامسؤول باعتبار ما له من انعكاسات سلبية بالغة على سلامة الصحّة النفسيّة للأطفال" .وأعلنت الوزارتان في هذا الصدد عن فتح تحقيق إداري مشترك لتحديد المسؤوليّات بخصوص تنظيم موكب التأبين بساحة المدرسة الابتدائيّة بحضور الأطفال.يذكر أنّ التلميذة هديل مرزوقي (9 سنوات، سيدي بوزيد ) توفّيت أمس الاثنين بمدرستها، حيث أفاد الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائيّة أن الفقيدة تعرضت بعد تناولها للمجتها إثر فترة الاستراحة، إلى توعّك صحّي حاد وتمّ الاستنجاد بالحماية المدنيّة لنقلها على الفور وفي حالة إغماء تام إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وتقديم الإسعافات الأوليّة لها لكنها فارقت الحياة.