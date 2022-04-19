الحرس الديواني بالقيروان تحجز  25 طنا من سمك التن المهرب بقيمة 375 الف دينار


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 21:28 قراءة: 0 د, 26 ث
      
حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقيروان، الثلاثاء، 25 طنا من سمك "التن" المورد المعد للتصنيع، بقيمة 375 الف دينار، وذلك على مستوى منطقة سيدي عمر بوحجلة بجهة القيروان.


وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، انه تم احباط عملية تهريب المحجوز، على اثر ضبط صاحب شاحنة ثقيلة بصدد إفراغ محتواها على متن شاحنة خفيفة وسط الطريق، حيث أفاد بأنه يقوم بنقل هذه الكميّات من السمك من إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المواد المعلبة من جهة الساحل في اتجاه إحدى فروعها بمدينة بالجنوب التونسي.


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