تونس تستثني استغلال طائرات اقل من 7ر5 طن ونشاط النقل الريفي من الحصول على تراخيص مسبقة

حذفت تونس مبدأ الترخيص بالنسبة 5 أنشطة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت تتعلّق بقطاع النقل والنقل السياحي على ان تبقى هذه الأنشطة خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل لمدّة أقصاها 6 أشهر من تاريخ دخول قرار الحذف حيز النفاذ.وتتضمن قائمة الأنشطة، التّي لم تعد تتطلب الحصول على تراخيص، وفق الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022، مزاولة نشاط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5ر7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوّي ونشاط استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوّي بواسطة الطائرات جدّ خفيفة.وتشمل القائمة كذلك نشاط تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيّارة نقل ريفي خارج حدود الولاية وممارسة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيّارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.وتخضع هذه الانشطة الى التراخيص الجاري بها العمل لنصف سنة على أقصى تقديرعلى أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكرّاسات شروط يتم إصدارها بمقتضى قرار مشترك من السلطة المعنيّة والوزير المكلف بالاستثمار.وتندرج هذه الأنشطة ضمن قائمة تضمنت 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا تم حذفها سنة 2018.