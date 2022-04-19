تحسن إيرادات السدود إلى غاية 13 أفريل 2022 مقارنة ب2021 لكنها تبقى أدنى من معدل الفترة

بلغت الإيرادات الجمليّة للسدود إلى غاية 13 يوم أفريل 2022، حوالي 087ر1010 مليون متر مكعب، مسجلة بذلك زيادة ب9ر313 مليون م3 بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 . لكن بقيت هذه الإيرادات في تراجع ب 57ر619 مليون م3، بالمقارنة مع المعدل للفترة ذاتها والمقدر ب661ر1629مليون م3.وقدرت نسبة إمتلاء السدود، وفق نشريّة شهر أفريل 2022 الصادرة، الثلاثاء، عن المرصد الوطني للفلاحة، ب 8ر51 بالمائة، ليبلغ حجم المخزون الوطني للسدود 368ر1197 مليون م3، مقابل 851ر1144 مليون م3 في 2021.